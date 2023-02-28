روسيا: طائرة بدون طيار سقطت بالقرب من مدينة كولومنا فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية إغلاق المجال الجوى فوق مدينة بطرسبرج. وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إغلاق المجال الجوى لمدينة سان بطرسبرج مؤقتا دون أسباب، لافتًا إلى أن الوضع فى مطار بولكوفو فى بطرسبرج مستقر رغم توقف الطيران.

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