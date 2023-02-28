الخارجية الإيطالية تنفى مسؤولية الحكومة عن حادث غرق قارب المهاجرين

وقال تايانى فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، إن المهاجرين لم يكن من الممكن إنقاذهم لأن البحر كان هائجا لدرجة أن زوارق دورية الشرطة المالية وخفر السواحل لم تتمكن من الوصول إلى القارب، مشيرا إلى أن إلقاء اللوم على الحكومة غير منصف.
ودافع رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزى، الذى تتهمه المعارضة بتقييد عمل سفن المنظمات غير الحكومية، قائلاً إنه "دائمًا يعطى تعليمات للإنقاذ فى البحر".
وأعلنت السلطات الإيطالية انتشال جثة جديدة صباح اليوم الثلاثاء، لترتفع حالات الوفاة المؤكدة إلى 64 وفاة، فيما لم يعرف بعد العدد الحقيقى المفقودين لتضارب روايات الناجين.
وكان مركب يقل مهاجرين قد غرق فجر الأحد الماضى، قرب سواحل منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 62 شخصا بينهم 14 طفلا.
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