تصريح جديد من الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

جدة - نرمين السيد - وكان ستولتنبرج، قد أكد فى وقت سابق، دعم حلف الناتو لكييف فى الحرب الروسية، مشيرًا إلى أنه سيتاح لكييف الانضمام إلى الحلف العسكرى الدفاعى، بينما قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، إن دول حلف الناتو لن تنجر إلى صراع مع روسيا، لكنها ستدعم أوكرانيا بالقدر الضرورى.

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