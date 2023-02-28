بعد قطع الإمدادات.. إعلان عاجل من بولندا بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن أكبر شركة نفط فى بولندا "بى كيه إن أورلين"، كانت قد أعلنت السبت الماضى، أن روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا عبر خطوط إمداد "دروجبا".
وقال الرئيس التنفيذى للشركة دانييل أوباجتيك عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" -بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن "روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا، لكننا كنا مستعدين لذلك وبالفعل استطعنا تأمين إمدادات بديلة".
وأكد أوباجتيك أن "شركة أورلين تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر"، مؤكدا أن المستهلكين لن يتأثروا بما حدث.
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