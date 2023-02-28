روسيا: قيمة التبادل التجارى مع أذربيجان بلغت 4 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، إن "العلاقات مع أذربيجان تطورت بشكل كبير"، مضيفا أننا نعمل لتعزيز التعاون على مختلف المستويات. وتابع لافروف فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا ناقشنا تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجارى مع باكو بلغت 4 مليارات دولار. يشار إلى أن لافروف، كان قد وصل مساء أمس الإثنين، إلى باكو فى زيارة عمل، ومن المتوقع أن يبحث مع السلطات الأذربيجانية القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، بما فيها الاتفاقيات الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

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