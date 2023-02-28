رئيس المخابرات الأوكرانية: قواتنا تحتاج لإمدادات ضخمة لتغيير مسار المعارك

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن قوات بلاده تحتاج لإمدادات ضخمة من الأسلحة لتغيير مسار المعارك على الجبهة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال الجيش الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، إن الوضع متوتر للغاية فى مدينة باخموت، وهى المدينة ذات الوضع الاستراتيجى فى الحرب الروسية الأوكرانية. وكان قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيرسكى، قد زار مدينة باخموت فى الشرق الأوكرانى، فى حين تركز القوات الروسية من هجماتها عليها منذ شهور، فى إطار محاولاتها للسيطرة على منطقة دونباس بالكامل.

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