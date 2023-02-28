وزير خارجية أذربيجان: نعتزم تعميق التعاون مع روسيا فى مجالات عدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيراموف، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المباحثات الثنائية بين الجانبين، تطرقت إلى موقف أرمينيا من عملية التفاوض بين الجانبين، مُؤكدًا أن بلاده تعوّل على عدول أرمينيا عن بعض آرائها بشأن عملية التفاوض.
وأوضح أن أذربيجان تتعاون مع روسيا فى العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والثقافة، مُشيرًا إلى عزم بلاده تعميق علاقاتها الثنائية مع الروس.
ومن جانبه، قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إنه ناقش مع نظيرة الأذرى، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والقضايا الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن تعميق التعاون التحالفى بين الدولتين له دور مهم فى تطبيق الاستقرار فى الإقليم.
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