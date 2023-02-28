اليابان: الوقوف على الحياد فى حرب روسيا ضد أوكرانيا «أمر مستحيل»

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماتسودا - فى كلمة ألقاها خلال المنتدى الأوكرانى اليابانى الثالث، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "بات الأمر أكثر وضوحًا لليابان وأوكرانيا، كلا البلدين لديه العديد من التحديات المشتركة والمصالح المشتركة"، موضحا أن العملية الروسية واحدة من العديد من القضايا التى يتعين على البلدين التعامل معها من الآن فصاعدا.

وتابع السفير اليابانى قائلا: "منذ اليوم الأول للعملية الروسية، حدد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا مسار خطاب اليابان وسياسته، وما يحدث الآن فى أوكرانيا يمكن أن يحدث عاجلاً أم آجلاً فى شرق آسيا، لذلك لا يوجد شيء يسمى الحياد ليس فقط لليابان ولكن أيضًا لأى دولة أخرى".

وأفاد بأن اليابان لديها حزمة عقوبات صارمة للغاية ضد روسيا، قائلا: "لقد أعلنا اليوم عن حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا.. ونشارك بنشاط فى الدعم المالى والمالى والإنسانى والتقنى بالإضافة إلى الدعم العسكرى غير الفتاك لأوكرانيا".

وأشار إلى أن اليابان تتواصل كذلك بنشاط مع جنوب الكرة الأرضية ولا سيما تلك الدول التى تقف على الحياد ولم تقرر ماذا ستفعل بهذه الحرب.

واختتم ماتسودا كلمته بالقول:"إن تصويت الأمم المتحدة الأخير على القرار الأوكرانى أثبت أن الدعم الدولى لا يزال قوياً".