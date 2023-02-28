وأضاف باستون، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" من كييف: "مع ذلك يجب تعزيز المحاولات من أجل منع هذا العمل قبل وقوعه، فموقف أوكرانيا مستقر دائما، وإذا كانت هناك أى اتهامات فهى مستعدة لقبول أى تحقيق فى هذه الاتهامات".
وتابع: "روسيا دائما تدلى بتصريحات غير مسؤولة، وغير مبررة، ويجب أن ننظر إليها كما هى، ويجب أن نفهم جيدا أن الإجابة الواحدة أنه إذا كانت هناك أى شكوك فالتحقيقات هى الفيصل".
واستطرد: "تعانى أوكرانيا من مشكلات كبيرة على كل الأصعدة، وهناك ارتفاع كبير بنسبة البطالة، وفقد الكثير من الأوكرانيين العمل، وتعتمد أوكرانا على المساعدات التى ترسل إليها من الخارج".
وأشار الباحث السياسى الأوكرانى إلى أن "تزايد هذه المساعدات المالية يشير إلى أن الدول الغربية تتوقع إنهاء هذه الحرب فى الوقت القريب، ولذلك هى تريد دعم أوكرانيا لكى تكون قادرة على المقاومة والصراع وصولا لتحقيق الانتصار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم الآخرين بما ستنفذه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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