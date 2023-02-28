باحث أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم الآخرين بما ستنفذه

جدة - نرمين السيد - علق ميكولا باستون، الباحث والمحلل السياسى الأوكرانى، على اتهامات روسية لواشنطن بإمكانية استخدام سلاح كيماوى على الأرض، قائلاً إننا لاحظنا كثيرًا من المرات أن روسيا تتهم الجوانب الأخرى بالأعمال التى تريد أن تقوم بها بنفسها، وهذا يثير مخاوف بأن روسيا ربما تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية بنفسها.





وأضاف باستون، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" من كييف: "مع ذلك يجب تعزيز المحاولات من أجل منع هذا العمل قبل وقوعه، فموقف أوكرانيا مستقر دائما، وإذا كانت هناك أى اتهامات فهى مستعدة لقبول أى تحقيق فى هذه الاتهامات".

وتابع: "روسيا دائما تدلى بتصريحات غير مسؤولة، وغير مبررة، ويجب أن ننظر إليها كما هى، ويجب أن نفهم جيدا أن الإجابة الواحدة أنه إذا كانت هناك أى شكوك فالتحقيقات هى الفيصل".

واستطرد: "تعانى أوكرانيا من مشكلات كبيرة على كل الأصعدة، وهناك ارتفاع كبير بنسبة البطالة، وفقد الكثير من الأوكرانيين العمل، وتعتمد أوكرانا على المساعدات التى ترسل إليها من الخارج".

وأشار الباحث السياسى الأوكرانى إلى أن "تزايد هذه المساعدات المالية يشير إلى أن الدول الغربية تتوقع إنهاء هذه الحرب فى الوقت القريب، ولذلك هى تريد دعم أوكرانيا لكى تكون قادرة على المقاومة والصراع وصولا لتحقيق الانتصار".