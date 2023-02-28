مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يواصل التضييق على المصلين

جدة - نرمين السيد - ونفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى الجهة الشرقية من باحات المسجد المبارك. وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح فى باحات "الأقصى" وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين. ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك بصورة شبه يومية، وتزداد كثافة الاقتحامات ووتيرتها فى الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

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