اليابان: فرض عقوبات على 39 شخصا وأكثر من 70 كيانا روسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة الروسية، ركزت العقوبات اليابانية على نائب وزير الدفاع الروسى فيكتور جوريميكين، وكبار المسؤولين فى الإدارة الرئاسية الروسية ألكسندر خاريتشيف، وبوريس رابوبورت.

وقالت الخارجية اليابانية، إن طوكيو ستجمد أيضًا أصول تسعة أشخاص من إدارات مقاطعة خيرسون ولوجانسك ودونيتسك فى روسيا.

وكانت الحكومة اليابانية، قررت يوم السبت الماضى، توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبى.

وأعلن رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا، بما فى ذلك تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية، وتجديد قائمة المنظمات التى تحظر الصادرات إليها، وتوسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا، والتى يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، وتجميد أصول المنظمات المالية الروسية.