مراسلة «القاهرة الإخبارية»: المسؤولون العراقيون قلقون بشأن عدم كفاية المياه

جدة - نرمين السيد - تسود حالة من القلق فى العراق، إزاء تراجع منسوب نهرى دجلة والفرات، خلال الأيام القليلة الماضية، ما أجج مخاوف دخول البلاد فى حالة جديدة من الجفاف، الأمر الذى قد يحمل تأثيرات كبيرة على الزراعة والبيئة.





وأكدت هبة التميمى، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة العراقية بغداد، أن المسؤولين المعنيين بهذا الملف، لا يخفون قلقهم بشأن احتمالات عدم كفاية الموارد المائية بالعراق خلال الفترة المُقبلة. وأوضحت أن مسؤولين بوزارة الموارد المائية العراقية، أكدوا فقدان العراق لـ70% من حصصه من الماء؛ نتيجة لبعض السياسات التى تمارسها بعض دول الجوار، مُشيرةً إلى ظهور جُزر غير مُعتاد ظهورها فى نهر دجلة؛ ما أدى إلى حالة من القلق لدى المزارعين والمسؤولين. وأشارت إلى أن هذا النقص بالموارد المائية من شأنه التأثير بصورة سلبية على النشاط الزراعى بالعراق، وهو ما يؤثر بالتبعية على الاقتصاد بصورة عامة.

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