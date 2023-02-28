خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: موريتانيا تتوقع عوائد هائلة من «السلحفاة أحميم»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله أواه، أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط، إن مشروع "السلحفاة أحميم" للغاز المسال،مهم جدًا بالنسبة لموريتانيا، مؤكدًا أن عائداته ستكون بمليارات الدولارت، ومن المتوقع أن تكون المرحلة الأولى بمليارى دولار، والمرحلة الثانية التى بدأت الآن نتوقع منها ما يناهز 8 مليارات دولار، وهو ما يعد مصدرا ماليا مهما للغاية.





وأضاف الدكتور عبدالله أواه، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "نتوقع أن يكون الانعكاس مهما على القطاع الاجتماعى من تعليم وصحة وبنية تحتية، كما أنه أنجز من المشروع نحو 90% من الأعمال، ومن المفترض أن يدأ الامداد الكامل بالربع الأخير من عام 2023 حسب آخر توقعات". وتابع الخبير الاقتصادى: "الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها حاجة ماسة لأوروبا للغاز خارج الغاز الروسى، ولذلك فهى بحاجة ماسة إلى الغاز. وأشار إلى أنه بذلك المشروع: "أصبحت موريتانيا مرشحة لتوريد الغاز إلى أوروبا، خصوصًا وأن أوروبا قريبة جدًا من موريتانيا جغرافيًا، علاوة على أن موريتانيا ستبيع الغاز لمن يريد، وأوروبا فى المقام الأول".

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