جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات مدينة بطرسبرج، قد أعلنت منذ قليل، أن مطار بولكوفو المدنى فى المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أى طائرات مؤقتا، دون تحديد الأسباب.
ووفقا لخدمة "Flightradar"، تم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبرج إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوى فوق المدينة بالكامل، ولا يقبل مطار بولكوفو أى رحلات جوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح المجال الجوى فوق بطرسبرج الروسية بعد إغلاق مؤقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.