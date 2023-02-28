إعادة فتح المجال الجوى فوق بطرسبرج الروسية بعد إغلاق مؤقت

جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات مدينة بطرسبرج، قد أعلنت منذ قليل، أن مطار بولكوفو المدنى فى المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أى طائرات مؤقتا، دون تحديد الأسباب.

ووفقا لخدمة "Flightradar"، تم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبرج إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوى فوق المدينة بالكامل، ولا يقبل مطار بولكوفو أى رحلات جوية.