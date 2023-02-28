روسيا: واشنطن أطلقت حربا ضدنا وجرت حلفاءها إليها

جدة - نرمين السيد - واتهم أنطونوف، الولايات المتحدة بانتهاك أحكام معاهدة "ستارت" لسنوات عديدة وسحب الصواريخ الباليستية للغواصات والقاذفات الثقيلة منها بشكل غير قانونى، مؤكدا أن قرار موسكو بتعليق المشاركة فى المعاهدة هو الصواب الوحيد فى ظل الظروف الحالية.
وأشار السفير الروسى لدى واشنطن إلى تهيئة ظروف العودة إلى المعاهدة بأنه يتطلب من واشنطن إعادة النظر فى سياستها المعادية لروسيا، موضحا أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا تزال غير نافذة المفعول بسبب واشنطن.
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