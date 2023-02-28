روسيا: الغرب يسعى إلى إعاقة الحركة البحرية لصادراتنا النفطية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بانكين - أن الدول الغربية تسعى للاستفادة من مركزها الاحتكارى فى سوق الخدمات المالية والتأمينات، لعرقلة الحركة البحرية للنفط الروسي، نافيا وجود آثار اقتصادية كبيرة فى الوقت الراهن على سوق النفط الروسى بعد فرض الدول الغربية قيودا على حركته البحرية، مؤكدا أن التعاون والتجارة مع الدول الصديقة فى مجال الطاقة مستمران دون تحفظات سياسية من جانب تلك الدول.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت - فى وقت سابق - أن روسيا تمكنت من بيع نفطها الخام بسعر تجاوز سقف السعر الذى فرضته القيود الغربية والذى بلغ 60 دولارا للبرميل.