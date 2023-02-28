خبير لـ«القاهرة الإخبارية» اتفاق لندن والاتحاد الأوروبى يحل أزمة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك إشكالات مختلفة تضرب الممكلة المتحدة سواء على الصعيد الاقتصادى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهناك الأقاليم التى شكلت الممكلة المتحدة وتحاول بشكل أو بآخر أن تطرح شكلا من أشكال الانفصال.

وتابع: "إجمالا بعد الجمعة العظيمة عام 1998 التى كانت قد وضعت حدا لاقتتال دامى استمر 3 عقود، وكانت الأمور طيبة إلى حد ما إلا أنه بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2020 أصبح هناك إشكالية مؤرقة للطرفين".

واستطرد: "الحزب الوطنى الديمقراطى الأيرلندى الشمالى يناكف إلى حد بعيد إذ خرج من السلطة منذ عام وعطل العمل السياسى بينما الحزب القومى يتمنى أن يعود إلى العمل العام، ويسعون إلى العودة للاتحاد الأوروبى".

وأشار إلى أن "الاتفاق حقق هدفًا ممتازًا إذ فتح ممرين، ممر أخضر باتجاه أيرلندا الشمالية وهى صاحبة الحدود البرية مع الاتحاد الأوروبى يسمح فيه بتدفق البضائع البريطانية إلى السوق، ووحدة الأراضى الواحدة مع الممكلة المتحدة، وممر أحمر آخر باتجاه أيرلندا، وهناك توجد شروط ألا تنتقل البضائع بين المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبى".