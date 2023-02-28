أذربيجان: نهج أرمينيا من اتفاقية السلام غير بناء

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيراموف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أرمينيا تشن حملة دعائية تعرقل التهدئة.
وفيما يخص العلاقات مع روسيا، أكد وزير خارجية أذربيجان، أن بلاده تتعاون مع موسكو فى التعليم والصحة والثقافة.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان مع انهيار الاتحاد السوفيتى مطلع التسعينات، حربًا للسيطرة على منطقة ناجورنى قره باغ الأذربيجانية التى تقطنها غالبية من الأرمن. وانتهى النزاع الذى أسفر عن 30 ألف قتيل، بانتصار أرمينيا.
واندلع نزاع آخر فى خريف العام 2020 أدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو باستعادة عدد من المناطق المجاورة للإقليم المتنازع عليه.
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