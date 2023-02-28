العالم اليوم - "أداني" الهندية تسدد قروضا بـ790 مليون دولار نهاية مارس

انتم الان تتابعون خبر "أداني" الهندية تسدد قروضا بـ790 مليون دولار نهاية مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:22 مساءً - تعتزم مجموعة أداني الهندية سداد قروض مضمونة بأسهم، بعضها لم يُستحق بعد، بقيمة تتراوح بين 690 و790 مليون دولار بنهاية شهر مارس، بحسب ما قالته مصادر لوكالة رويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه المجموعة جولة ترويجية لطرح سندات هذا الأسبوع في سنغافورة وهونغ كونغ بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وسط تراجع لأسعار أسهمها وتعرضها لتحقيق من الجهة التنظيمية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتيهما إن "أداني غرين إنرجي" تعتزم أيضا إعادة تمويل سنداتها التي تستحق في 2024 من خلال خط ائتمان لثلاث سنوات بقيمة 800 مليون دولار.

وأضافت أن الشركة عرضت الخطتين على حملة السندات في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تنتهي الجولة التسويقية التي تستمر ثلاثة أيام غدا الأربعاء.

وخسرت سبع شركات ضمن مجموعة أداني أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن أصدرت شركة هيندنبرغ للأبحاث المالية تقريرا في 24 يناير تضمن مزاعم بالتلاعب في الأسهم والاحتيال الضريبي وأشار لمخاوف بشأن مستويات الدين.

ورفضت أداني تلك المزاعم ونفت ارتكاب أي مخالفات.

وارتفع سهم شركتها الرئيسية أداني إنتربرايزس 7.8 بالمئة في التداولات الصباحية بينما ارتفع سهم أداني غرين إنرجي 3.75 بالمئة.