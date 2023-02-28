العالم اليوم - أغلق بسبب جسم طائر مجهول.. إعادة فتح المجال الجوي لبطرسبورغ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:22 مساءً - أعادت سلطات مدينة بطرسبورغ الروسية اليوم الثلاثاء فتح المجال الجوي للمدينة ومطار "بولكوفو" المدني بعد إغلاقه بصورة مؤقتة بسبب جسم طائر مجهول.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة على إغلاق المطار المدني ومنع حركة الطائرات منه وإليه.

وفقا لخدمة "فلايت رادار" Flightradar، فإن الطائرات المدنية الآن لا تقترب من مدينة بطرسبورغ الواقعة شمالي روسيا، وتم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من العاصمة الروسية إلى بطرسبورغ إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوي فوق المدينة بالكامل، ولا يقبل مطار بولكوفو أي رحلات جوية.

من جانبها أفادت وكالة "فونتانكا" الإعلامية في بطرسبورغ بأنه تم رصد جسم طائر مجهول على بعد 160-200 كيلومتر من بطرسبورغ أدى إلى وقف حركة الطيران فوق المدينة وانطلاق المقاتلات في سمائها.

ونقلت "فونتانكا" تلك البيانات عن وزارة الدفاع الروسية عبر قنواتها إلى خدمة مطار بولكوفو المطار المدني الرئيسي في المدينة.

وفي هذا الصدد، ووفقا للإجراءات المعمول بها، توقف المطار عن استقبال أو إقلاع جميع الطائرات دون إذن بالإقلاع، ولم تقدم وزارة الدفاع أي معلومات أخرى للخدمات للمدنية.

وأكد مصدر مقرب من سلطات المدينة أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المدينة بسبب جسم طائر مجهول الهوية، فيما انطلقت المقاتلات الحربية تجوب أجواء المدينة.

وقد أعلنت حكومة بطرسبورغ رسميا أنه تم تأخير عدد من الرحلات لمدد تصل إلى 12 ساعة في مطار بولكوفو، وأضافوا أن "المطار وخدماته تعمل على نحو طبيعي" دون الخوض في أي تفاصيل.

هجمات بمسيرات أوكرانية

ويأتي هذا الخبر بعد أن ذكرت مصادر إعلام روسية أن مسيرات أوكرانية حاولت تدمير منشآت طاقة روسية في إقليم كراسنودار وأخرى سقطت في شوارع بيلغورود.

ففي الحالة الأولى، ذكرت وسائل إعلام أن منشآت لتخزين النفط تابعة لشركة الطاقة الروسية "روس نفط" في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع انفجارات أمس الاثنين في منشآت لتخزين النفط الخام في مدينة توابسي في إقليم كراسنودار، حيث ألحقت مسيرتان أضرارا بمبنى مجاور لمستودعات الخام.

وفي حوالي الساعة الثانية ليلا سمع سكان توابسي، المطلة على البحر الأسود، دوي انفجارات إثر الهجوم، وأشارت وسائل إعلام إلى أن المسيرتين لم تصلا إلى الهدف وانفجرتا على بعد 100 متر منه دون أن تلحقا أضرارا بخزانات الوقود.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل الإعلام الروسية أن "الحريق الناتج عن الهجوم الإرهابي" تم إخماده خلال ساعة واحدة فقط كما أن الهجوم لم يوقع أية إصابات.

هجوم آخر على بيلغورود

وفي منطقة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية، أعلن عن سقوط 3 مسيرات أوكرانية في شوارع المدينة.

وقالت وكالة تاس إن 3 مسيرات أوكرانية سقطت في شوارع بيلغورود، ما ألحق بعض الأضرار بنوافذ المنازل والسيارات في تلك المناطق.

وأفاد محافظ منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، عبر "تلغرام"، بأن فرق الطوارئ، والقوات الروسية الخاصة تتعاملان مع الحادث، مضيفا أنه أصدر تعليماته لرئيس بلدية المدينة، فالنتين ديميدوف، بالتوجه إلى مكان سقوط المسيرات للاطمئنان على الأوضاع.

وقال ديميدوف، عبر "تلغرام"، إنه وصل إلى مكان سقوط إحدى المسيرات، موضحا أنها اصطدمت بنافذة إحدى الشقق السكنية، مضيفا أنه لم تقع أية إصابات بين المواطنين، وأنه تم نقلهم إلى مكان آمن، وسيتم توفير إقامة فندقية لهم لحين إصلاح الأضرار.

وأشار، إلى أن القوات الروسية الخاصة قامت بتطويق المكان، لضمان حمايته من أية هجمات محتملة.