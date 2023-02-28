روسيا: لن نشارك فى محادثات ستارت النووية حتى تسمعنا واشنطن

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تستأنف المشاركة فى معاهدة خفض الأسلحة النووية "ستارت" مع الولايات المتحدة، حتى تستمع واشنطن لموقف موسكو، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال بيسكوف فى تصريحات لصحيفة "إزفستيا" اليومية، إن "موقف الغرب الجماعى" بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى التغيير تجاه موسكو. وأضاف متحدث الكرملين: "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وجه تحذيرًا للغرب الأسبوع الماضى، بشأن الحرب فى أوكرانيا، معلنًا أن روسيا علقت مشاركتها فى معاهدة ستارت الأخيرة، واتهم الغرب بالتورط المباشر فى محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.

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