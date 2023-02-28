بسبب أزمة الغذاء.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بتغيير جذرى فى قطاع الزراعة

جدة - نرمين السيد - وقال كيم، إن تحقيق أهداف إنتاج الحبوب هذا العام أولوية قصوى، وشدد على أهمية استقرار الإنتاج الزراعى خلال اليوم الثانى من اجتماع حزبى موسع، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف كيم، أن التغييرات يجب أن تحدث فى السنوات القليلة المقبلة، وذلك وسط تقارير عن تزايد مشاكل نقص الغذاء فى البلاد.
وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية إن الوضع الغذائى فى الشمال "يبدو أنه تدهور".
وقالت الوزارة فى ذلك الوقت، إنه من النادر أن تعلن كوريا الشمالية عن اجتماع خاص بشأن استراتيجية الزراعة كان من المقرر عقده فى أواخر فبراير الجارى.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة بسبب أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.
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