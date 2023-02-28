«القاهرة الإخبارية»: إغلاق المجال الجوى لمدينة سان بطرسبرج مؤقتا دون أسباب

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الوضع فى مطار بولكوفو فى بطرسبرج مستقر رغم توقف الطيران. وكانت السلطات الروسية أعلنت قبل قليل، إغلاق المجال الجوى فوق مدينة بطرسبرج.

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