أمريكا: الحرب الأوكرانية زادت من معاناة الشعب اليمنى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الحرب التى تشنها روسيا على أوكرانيا أثرت بدرجة كبيرة على الأمن الغذائى فى اليمن وزادت من معاناة الشعب اليمنى، خاصة أن اليمن كان يستورد نصف المنتجات الغذائية من روسيا وأوكرانيا.





وأضاف بلينكن- أن "المساعدات ضرورية للشعب اليمني، وهجمات الحوثيين يجب أن تنتهى وسنواصل جهودنا الدبلوماسية المكثفة للتوصل لحل نهائى للصراع لأنه ما دام القتال مستمر المعاناة مستمرة". وأعرب عن امتنانه للمبعوث الأممى لليمن هانس جروندبرج، والمبعوث الأمريكى الخاص تيم ليندر كينج، لعملهم الدؤوب لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن اليمن لديه الأن أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ بداية الحرب وعلى المجتمع الدولى بذل ما فى وسعه لإنهاء هذه الحرب. وكانت الولايات المتحدة قد دعت - أمس - خلال مؤتمر المانحين لليمن الجميع إلى التحلى بالسخاء لتقديم المساعدات لليمن. ومن جانبها، أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى أكثر من 4.3 مليار دولار مساعدات ملايين اليمنيين.

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