القاهرة الإخبارية: إغلاق المجال الجوى فوق مدينة بطرسبرج الروسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أعلنت سلطات مدينة بطرسبورج أن مطار بولكوفو المدنى فى المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أى طائرات مؤقتا، دون تحديد الأسباب.

ووفقا لخدمة "Flightradar"، فإن الطائرات المدنية الآن لا تقترب من مدينة بطرسبورج، وتم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبورج إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوى فوق المدينة بالكامل، ولا يقبل مطار بولكوفو أى رحلات جوية.