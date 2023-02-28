العالم اليوم - رياح النمو الصينية تدعم أسعار النفط.. برنت فوق 82 دولارا

انتم الان تتابعون خبر رياح النمو الصينية تدعم أسعار النفط.. برنت فوق 82 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:16 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الثلاثاء مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود مما يُهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.

وعززت التوقعات بانتعاش الطلب في الصين المكاسب مع ترقب السوق لبيانات رئيسية خلال اليومين المقبلين.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير.

وقال محللون في جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع وسيحقق النفط أكبر مكاسب".

وأبقى محللو النفط في جيه.بي مورغان على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل والمقرر أن تنتهي الثلاثاء 39 سنتا إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأكثر نشاطا لشهر مايو 63 سنتا إلى 82.67 دولار للبرميل.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 76.29 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2 بالمئة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بحوالي 3.8 بالمئة ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.