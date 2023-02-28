العالم اليوم - الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2021

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:16 صباحاً - هبطت أسعار الذهب الثلاثاء متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفقد المعدن الأصفر نحو ستة بالمئة حتى الآن في فبراير الجاري، مسجلا تراجعا حادا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.415 بالمئة في سبتمبر.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1811.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1817.30 دولار للأونصة.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.58 دولار للأونصة في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2020.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.33 دولار وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1432.84 دولار للأونصة، ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضا شهريا في الأسعار.