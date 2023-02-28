الخارجية الصينية: واشنطن تستخدم سلطاتها لقمع الشركات الأجنبية

جدة - نرمين السيد - ويتصاعد التوتر الدبلوماسى بين الصين وأمريكا على خلفية قضيتا تايوان والحرب الروسية الأوكرانية، حيث وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا إلى الصين من عواقب وخيمة، إذا قدمت الصين أسلحة فتاكة لدعم العملية العسكرية الروسية الجارية فى أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إنه سيتعين على بكين اتخاذ قراراتها بشأن أوكرانيا، لكنه حذر من أن المضى قدمًا فى دعم روسيا عسكريًا ستكون له تداعيات حقيقية على الصين.
وردًا على التصريحات الأمريكية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تحافظ على التواصل مع جميع الأطراف فى الصراع الروسى الأوكرانى، بما فى ذلك كييف، مشيرة إلى أنها تركز على ضرورة التوصل إلى حل سلمى.
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