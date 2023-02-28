جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين فلسطينيين فى محافظتى "جنين" و"الخليل" بشمال وجنوب الضفة الغربية، فيما هدمت جرافاته منزلا فى بلدة "العيساوية" بالقدس المحتلة.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مخيم "العروب" وبلدة "إذنا" بمحافظة الخليل. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك أربعة من محافظة "جنين"، من بينهم أسيران محرران من بلدة "يعبد" الجنوبية. ومن جانبها، قالت مصادر بالقدس "إن سلطات الاحتلال فرضت غرامة مالية قيمتها 100 ألف شيكل (28 ألف دولار) على صاحب المنزل المهدوم بالقدس، رغم أنه أزال الجزء الأكبر منه على نفقته، ولم يكن يتبقى سوى حائط خارجى، فهدمته قوات الاحتلال، وتفرض عليه الغرامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة ويهدم منزلا بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.