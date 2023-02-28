أوكرانيا: القوات الروسية قصفت نيكوبول 3 مرات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهى ليساك، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية مدينة نيكوبول التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة ثلاث مرات، وقد تم الإبلاغ عن دمار واسع النطاق.





وذكر ليساك فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "ضرب العدو الليلة الماضية نيكوبول بالمدفعية الثقيلة ثلاث مرات، ظل المدنيون سالمين، ولكن تم الإبلاغ عن وقوع دمار واسع النطاق، ولحقت أضرار بفندق وثلاثة منازل منفصلة ومبنى منزلى وسيارة فى المدينة ، كما أن خطوط نقل الطاقة أضحت معطلة نتيجة للقصف". وأوضح المسؤول الأوكرانى أن قوات الدفاع التابعة للجيش الأوكرانى تمكنت فى وقت سابق أمس، من إسقاط طائرتين روسيتين بدون طيار فوق دنيبروبتروفسك.

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