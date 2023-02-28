«القاهرة الإخبارية» ترصد أزمة أوكرانيا بين معارك عسكرية وتصعيد دبلوماسى

جدة - نرمين السيد - لا تتوقف المعارك على الجبهات المختلفة فى المدن الأوكرانية، وكذلك لا يتوقف التصعيد السياسى فى ظل غياب أى أفق للحل للتسوية السياسية، حسبما أكد الإعلامى أحمد أبو زيد فى تقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية".





واشنطن تحذر بكين

وأشار أبو زيد، إلى أن الولايات المتحدة وجهت تحذيرًا إلى الصين من عواقب وخيمة، إذا قدمت الصين أسلحة فتاكة لدعم العملية العسكرية الروسية الجارية فى أوكرانيا، وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إنه سيتعين على بكين اتخاذ قراراتها بشأن أوكرانيا، لكنه حذر من أن المضى قدمًا فى دعم روسيا عسكريًا ستكون له تداعيات حقيقية على الصين.

وفى الإطار ذاته، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرينز، إن الوكالة واثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات عسكرية فتاكة لروسيا، لكن بكين لم تتخذ قرارها النهائى بعد، على حد قوله.

تواصل مع جميع الأطراف

وردًا على تلك التصريحات الأمريكية، تقول وزارة الخارجية الصينية إن بكين تحافظ على التواصل مع جميع الأطراف فى الصراع الروسى الأوكرانى، بما فى ذلك كييف، مشيرة إلى أنها تركز على ضرورة التوصل إلى حل سلمى.

ضخ الأسلحة الغربية يعرقل المفاوضات

على الجانب الآخر، حذرت روسيا من أن استمرار الغرب فى تزويد كييف بالأسلحة قد يقود لكارثة نووية عسكرية، ويقول نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديميترى ميديفيديف، إن ضخ الأسلحة يعرقل من إمكانية إحياء المفاوضات، وفق تعبيره.

فيما يقول وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، وأن بلاده استطاعت أن تضمن التعاون مع أغلبية دول العالم.

صراع فى باخموت

على خطوط المواجهة، زار قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيرسكى، مدينة باخموت فى الشرق، والتى لا تزال القوات الروسية تركز من هجماتها عليها منذ شهور، فى إطار محاولاتها للسيطرة على منطقة دونباس بالكامل.

واختتم أحمد أبو زيد، بأن المعارك الميدانية لا تزال متسارعة، ولا يزال التصعيد والوعيد الدبلوماسى قائما حتى هذه اللحظة، وتقول روسيا إنها ترحب بتسوية سياسية بشروط، وتقول أوكرانيا أيضًا إنها ترحب بأى تسوية سياسية، مع بقاء أوكرانيا بحدودها التى كانت عليها عام 1991، لذا تبدو حزم الشروط بين الدولتين محالة أمام الجميع.