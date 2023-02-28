روسيا: مدرعات أمريكية تحمل مواد كيميائية اتجهت لخط التماس بـ دونباس

جدة - نرمين السيد - وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه تم تسليم شحنة من الذخائرة المتشظية تحت تمويه مواد بناء إلى أوكرانيا لتننفيذ الاستفزاز.
وأضاف أن مدرعات أمريكية الصنع محملة بمواد كيميائية تقدمت إلى خط التماس فى دونباس، كذلك يستعد الناتو لتزويد أوكرانيا بـ 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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