روسيا تحدد شرطا لاستئناف محادثات «ستارت» النووية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تستأنف المشاركة فى معاهدة خفض الأسلحة النووية "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة، إلى أن "تستمع واشنطن إلى موقف موسكو".





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجه الأسبوع الماضى، تحذيراً للغرب بشأن الحرب فى أوكرانيا وأعلن تعليق روسيا مشاركتها فى معاهدة ستارت الأخيرة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر فى محاولات ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية.

وشدد بيسكوف فى مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، نشرت الثلاثاء، على أن "موقف الغرب الجماعى" بقيادة الولايات المتحدة "يحتاج إلى التغير تجاه موسكو". وأضاف: "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى".

وجاءت تصريحات بيسكوف بعدما انتقدت الخارجية الأمريكية، روسيا بعد تعليقها المشاركة فى آخر معاهدة متبقية بين البلدين للسيطرة على الأسلحة النووية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون السيطرة على الأسلحة بونى جينكينز، فى جلسة بمؤتمر نزع السلاح، وهو منتدى دولى برعاية الأمم المتحدة: "مرة أخرى تظهر روسيا للعالم أنها قوة نووية غير مسؤولة".

لكن بوتين اعتبر، خلال إعلانه تعليق المشاركة فى المعاهدة، أن بلاده "لا يمكن أن تقبل عمليات تفتيش أمريكية لمواقعها النووية بينما تسعى واشنطن وحلفاء الناتو لهزيمة روسيا فى أوكرانيا".

وتوقفت عمليات التفتيش منذ 2020 بسبب جائحة كورونا. وكان من المفترض إجراء مناقشات حول استئنافها فى نوفمبر الماضى، لكن روسيا ألغتها.