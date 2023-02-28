مباحثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن كييف

جدة - نرمين السيد - بحث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليرى زالوجنى، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلى، الحاجة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوى الأوكرانية.





ووفقًا لوكالة أنباء "يوكرينفورم الأوكرانية"، قال زالوجنى فى بيانإن الجانبين الأمريكى والأوكرانى أوليا اهتمامًا تقليديًا لتوريد المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة فى إطار المساعدة التقنية الدولية لـ أوكرانيا، وأنه بحث فى مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال ميلى، الوضع على خط المواجهة والخطط الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية فيما يتعلق بإنهاء احتلال الأراضى الأوكرانية". وركز القائد العام للقوات المسلحة على الحاجة إلى تعزيز قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية لا سيما من خلال توريد طائرات مقاتلة من طراز F16 متعددة الأدوار. وأعرب زالوجنى عن شكره للجنرال ميلى وقيادة الولايات المتحدة وشعبها على الدعم المستمر لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا.

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