اليابان توسع نطاق العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، إضافة 143 فردا ومنظمة مرتبطة بروسيا إلى قائمة العقوبات بسبب أوكرانيا، بعد أن تعهد قادة مجموعة الدول السبع بفرض مزيد من العقوبات على موسكو الأسبوع الماضى.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وزارة الخارجية قولها "إن العقوبات التى تشمل تجميد الأصول وحظر الصادرات من قبل الشركات اليابانية، تستهدف السياسيين والضباط العسكريين ورجال الأعمال والشركات فى روسيا، من بين آخرين".

وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة فاجنر، وهى شركة عسكرية روسية خاصة أسسها حليف للرئيس فلاديمير بوتين، من بين تلك التى أضيفت إلى قائمة العقوبات التى تفرضها اليابان.

وصنفت الولايات المتحدة "فاجنر" على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية"، والتى تزعم أن الشركة العسكرية تنشر حوالى 50 ألف فرد فى أوكرانيا.

ومنذ أن شنت روسيا هجومها الكبير فى 24 فبراير 2022، فرضت اليابان والدول الغربية عقوبات على موسكو، مثل تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين والبنك المركزى.

وأعرب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، الذى ترأس قمة مجموعة السبع على الإنترنت يوم الجمعة، عن استعداده لتعزيز العقوبات على روسيا.

وفى بيان مشترك صدر بعد قمة الفيديو، تعهدت مجموعة الدول السبع بفرض "إجراءات اقتصادية منسقة جديدة" ضد موسكو "فى الأيام والأسابيع المقبلة" من أجل "زيادة تقويض قدرة روسيا".