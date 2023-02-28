ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وزارة الخارجية قولها "إن العقوبات التى تشمل تجميد الأصول وحظر الصادرات من قبل الشركات اليابانية، تستهدف السياسيين والضباط العسكريين ورجال الأعمال والشركات فى روسيا، من بين آخرين".
وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة فاجنر، وهى شركة عسكرية روسية خاصة أسسها حليف للرئيس فلاديمير بوتين، من بين تلك التى أضيفت إلى قائمة العقوبات التى تفرضها اليابان.
وصنفت الولايات المتحدة "فاجنر" على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية"، والتى تزعم أن الشركة العسكرية تنشر حوالى 50 ألف فرد فى أوكرانيا.
ومنذ أن شنت روسيا هجومها الكبير فى 24 فبراير 2022، فرضت اليابان والدول الغربية عقوبات على موسكو، مثل تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين والبنك المركزى.
وأعرب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، الذى ترأس قمة مجموعة السبع على الإنترنت يوم الجمعة، عن استعداده لتعزيز العقوبات على روسيا.
وفى بيان مشترك صدر بعد قمة الفيديو، تعهدت مجموعة الدول السبع بفرض "إجراءات اقتصادية منسقة جديدة" ضد موسكو "فى الأيام والأسابيع المقبلة" من أجل "زيادة تقويض قدرة روسيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان توسع نطاق العقوبات ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.