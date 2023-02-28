موسكو: أمريكا تخطط لاستخدام مواد كيميائية سامة بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليرى زالوجنى، قد بحث فى وقت سابق، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلى، الحاجة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوى الأوكرانية.
كذلك، ثمن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، المساعدة التى قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية التى تنفذها روسيا.
وأشار الرئيس الأوكرانى إلى قرار الإدارة الأمريكية الذى أعلن فى 24 فبراير بتخصيص 9.9 مليار دولار أمريكى لدعم الميزانية المباشر لأوكرانيا فى عام 2023.
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