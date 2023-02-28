العالم اليوم - بقدم واحدة.. لاعب بولندي يصنع التاريخ وينال جائزة بوشكاش

انتم الان تتابعون خبر بقدم واحدة.. لاعب بولندي يصنع التاريخ وينال جائزة بوشكاش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:22 صباحاً - دخل اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، التاريخ من أوسع أبوابه، ليل الاثنين الثلاثاء، عندما فاز في جائزة أفضل هدف في العالم، في تكريم تاريخي تفوق فيه على نجوم عالميين مثل البرازيلي ريتشارليسون.

وفي حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جوائز الأفضل، وهيمنت فيها الأرجنتين بشكل كبير.

لكن كان لافتا أن اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، تفوق على لاعبين أصحاء نافسوه على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وتنافس على هذه الجائزة:

وكان أوليكسي قد تحدث إلى موقع "دوت الخليج" قبل أيام من هذه الجائزة التي كان يترقبها كثيرا.

وقال أوليكسي إنه كان فخورا بنفسه عند تسجيل ذلك الهدف الذي دخل التاريخ، مضيفا "قلت إنني سأفعلها وفعلتها، وأنا سعيد جدا بهذا".

واستند مارسين أوليكسي على عكازه قبل أن يسدد الكرة بقدمه بطريقة أكروباتية في شباك الفريق المنافس بالدوري البولندي لكرة القدم للمبتورين.

وسجل أوليكسي هدفه في شباك نادي ستال رزيزف، بدوري "إكستراكلاسا" البولندي، في 6 نوفمبر الماضي، بعدما استغل عرضية زميله ليلعب الكرة بطريقة رائعة سكنت شباك الفريق المنافس.

وأكد اللاعب البولندي أنه لا يوجد مستحيل، معتبرا أن "الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش جميلة وتستحق التتويج".

وتابع: "ولكن إذا فزت بها سيكون إنجازا تاريخيا، وستكون لحظة رائعة لكرة القدم".

ونشر لاعب برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدف مواطنه أوليكسي، على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

وعلّق أوليكسي: "شعرت بالكثير من الدعم من روبرت (ليفاندوفسكي). كما تعلم هو سفيرنا، أنا ممتن جدا له (...)".