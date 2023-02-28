العالم اليوم - أرباح سابك تهبط بنحو 28 بالمئة إلى 4.4 مليار دولار في 2022

انتم الان تتابعون خبر أرباح سابك تهبط بنحو 28 بالمئة إلى 4.4 مليار دولار في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:22 صباحاً - هبط صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 28.35 بالمئة في 2022 لتصل إلى 16.53 مليار ريال (حوالي 4.4 مليار دولار)، بالمقارنة مع 23.07 مليار ريال كانت قد تحققت في 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم قد توقعوا أرباحا في 2022 عند 18.05 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول" السعودية أن إجمالي المبيعات قد نمت بواقع 13.5 بالمئة إلى 198.5 مليار ريال (حوالي 52.9 مليار دولار)، بالمقارنة مع إيرادات بواقع 175 مليار ريال في 2021.

وقالت "سابك" إن سبب انخفاض صافي الربح خلال العام الماضي، يعود إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع متوسط اسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع قابل ذلك جزئيًا زيادة في الكميات المباعة، أضافة إلى ذلك تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال سعودي قابل ذلك جزئيا تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وبيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال سعودي.

أبرز نتائج الربع الأخير 2022:

أظهرت بيانات عملاق صناعة البتروكيماويات السعودي أن الإيرادات في الربع الأخير المنتهي في ديسمبر 2022، قد تراجعت بـ 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 43 مليار ريال (حوالي 11.5 مليار دولار).

وبلغ صافي الدخل 290 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار) بانخفاض قدره 94 بالمئة بالمقارنة مع الربع الرابع 2021.