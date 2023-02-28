مستوطنون يهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ويصيبون امرأة

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون إن المستوطنين اعتدوا على السيارة لدى مرورها من "زعترة" جنوب نابلس، حيث كانت تنقل طفلة مريضة تبلغ من العمر 12 سنة من مستشفى جنين الحكومى إلى قسم العناية المركزة بمستشفى "إتش كلينيك" بـ رام الله.

وأدزا إصابة والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج السيارة التى تمكنت من الوصول إلى رام الله، وتم نقل الطفلة إلى قسم العناية المركزة.