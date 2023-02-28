العالم اليوم - إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي يهبط 11 بالمئة في يناير

انتم الان تتابعون خبر إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي يهبط 11 بالمئة في يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 08:20 صباحاً - نقلت صحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية اليومية، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على إحصائيات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي انخفض في يناير بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 62.7 مليار متر مكعب.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن الجزء الأكبر من التراجع كان من نصيب شركة غازبروم التي لديها نحو 15 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن تراجع صادرات الغاز الروسي بنسبة 25.1 بالمئة في 2022 وارتفعا صادرات النفط بنسبة 7.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وقال نوفاك في نص نشر على الموقع الإلكتروني الروسي المتخصص "إنرجي بوليسي"، إن تراجع صادرات الغاز جاء بسبب "رفض الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي، وتخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1و2".

ويأتي هذا الإعلان بعد حوالي عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبتها حزمة من العقوبات الدولية استهدفت قطاع الطاقة الروسي للحد من عائدات موسكو التي تسعى إلى تمويل هجومها العسكري.