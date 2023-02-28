أمريكا تحذر الصين بسبب روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة خاصة مع قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنها تتوقع سير الاقتصاد الروسى إلى المزيد من الضعف خلال الفترة المقبلة "فى الوقت الذى تفقد فيه روسيا الاستثمارات الأجنبية وتقوم أيضًا بضخ احتياطياتها".

وتابعت يلين أن إحدى الأسباب الأخرى التى ستقود خلال الفترة المقبلة إلى ركود الاقتصاد الروسى هو حاجة البلاد إلى "تجديد المعدات العسكرية التى تم تدميرها خلال هجماتهم على أوكرانيا".

وحذّرت الوزيرة الأمريكية من أن أى دعم صينى اقتصادى أو عسكرى لروسيا سوف يجلب "تداعيات حادة"، مشيرة إلى أن واشنطن لن تتسامح مع أية دولة تخرق العقوبات المفروضة على روسيا.

وشددت الوزيرة "نحن واضحون مع الحكومة الصينية وبيّنا للشركات الصينية والمؤسسات المالية أن تداعيات انتهاك هذه العقوبات ستكون حادة للغاية".