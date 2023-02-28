ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب هجرة بالقرب من إيطاليا إلى هذا العدد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "بى بى سى"، تأكدت وفاة ما لا يقل عن 63 مهاجرا، من بينهم 12 طفلا بينهم طفل رضيع، فيما أثيرت مخاوف بشأن وفاة أكثر من 100 شخص، بينهم أطفال جراء الحادث.
تحطم القارب، الذى يعتقد أنه كان يقل نحو 200 شخص من جنسيات مختلفة، يوم الأحد الماضى، أثناء محاولته الهبوط بالقرب من كروتونى.
تم انتشال الجثث من الشاطئ فى منتجع قريب من البحر فى منطقة كالابريا.
وقال خفر السواحل إنه تم العثور على 80 شخصًا أحياء، "بما فى ذلك بعض الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ بعد الغرق"، مما يعنى أن العديد لا يزالون فى عداد المفقودين.
وقالت شرطة الجمارك إن أحد الناجين اعتقل بتهمة تهريب المهاجرين.
ويعتقد أن العديد ممن كانوا على متن السفينة من باكستان، التى رئيس وزرائها شهباز شريف أمس الاثنين، إن أكثر من عشرين باكستانيا من بين القتلى.
ومن جهتها حثت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونى، مؤسسات الاتحاد الأوروبى على اتخاذ إجراءات لوقف رحلات المهاجرين السرية بالقوارب.
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