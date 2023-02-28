اليمن والأمم المتحدة يبحثان جهود إحلال السلام فى البلاد

جدة - نرمين السيد - تباحث كل من رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام فى اليمن، والعراقيل المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثى الإرهابية لإفشال تمديد الهدنة الإنسانية.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء الذى عقد على هامش فعاليات مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023م، بمدينة جنيف السويسرية تطرق ايضا الى بحث الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها مع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنسانى، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية، وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023م، وحشد الدعم الدولى لها.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت عن تلقيها تعهدات بلغت مليار و200 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجارى 2023م، مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى مؤتمر تمويل خطة الاستجابة لليمن الذى عقد اليوم، فى مدينة جنيف، ونظمته كل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة.

وجدد رئيس الوزراء، اليمنى خلال اللقاء التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسى للمسار الأممى ل إحلال السلام فى اليمن، وشدد على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها فى طهران للاستجابة الجادة والكف عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب اليمنى.

بدوره، أكد امين عام الأمم المتحدة، ان ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة، مشيرا الى انه يتابع الوضع فى اليمن عن كثب والاستمرار فى جهود استعادة المسار السياسى وتجديد الهدنة الإنسانية.