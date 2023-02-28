الكرملين: بوتين لم يكشف عن موقفه بشأن الترشح للرئاسة مجددا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "إزفستيا"، قال المتحدث باسم "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بوتين ليس فى مزاج الحملة الانتخابية لأنه مشغول للغاية فى الوقت الحالى.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "لم نسمعه بعد يقول أى شيء عما إذا كان سيترشح أم لا. يعنى هذا أن الأمر لا يزال مبكرا بعض الشيء".

بوتين، الذى قرر منذ فبراير الماضى أن تنفذ روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا، شغل منصب الرئيس الروسى من عام 2000 إلى 2008 ثم منذ عام 2012.