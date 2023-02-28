زيلينسكى يشيد بالمساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، جاء ذلك فى تصريحات أثناء لقاء جمع بين زيلينسكى ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التى توزر أوكرانيا، حيث عبر عن شكره الشديد للدعم الأمريكى لبلاده خلال الحرب ليس فقط بالسلاح ولكن بالمال.
وأشار الرئيس الأوكرانى إلى قرار الإدارة الأمريكية الذى أعلن فى 24 فبراير بتخصيص 9.9 مليار دولار أمريكى لدعم الميزانية المباشر لأوكرانيا فى عام 2023.
وأكد زيلينسكى أن هذه الأموال مهمة للغاية، لأنها تسمح لأوكرانيا بتغطية الجزء غير الممول من ميزانية الدولة ودعم شرائح السكان التى هى فى أمس الحاجة إليها.
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