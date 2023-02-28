العالم اليوم - 433 مليون دولار إيرادات "الياه سات" في 2022

انتم الان تتابعون خبر 433 مليون دولار إيرادات "الياه سات" في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:23 صباحاً - أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية،، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الربع الرابع والعام 2022 بأكمله المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وقالت الياه للاتصالات إنها حققت نمواً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال فترة الاثني عشر شهراً، حيث زادت بنسبة 6 بالمئة و7 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، لتحقق وتتجاوز أهداف النطاقات الإرشادية المالية.

كان الأداء الإيجابي للمجموعة مدعوماً بشكل أساسي بمجال الحلول المدارة الذي حقق نتائج استثنائية في كل ربع من العام وشهد زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 333 مليون درهم (حوالي 91 مليون دولار).

وواصل مجال البنية التحتية، أكبر مجال عمل للمجموعة، تحقيق عوائد مستقرة ومتوقعة، حيث حقق إيرادات قدرها 872 مليون درهم (238 مليون دولار) خلال الفترة، بزيادة قدرها 1 بالمئة عن العام 2021.

تشمل أبرز النتائج المالية للعام الكامل ما يلي: