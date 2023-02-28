العالم اليوم - مهرجان تطوان السينمائي.. تركيا ضيف شرف الدورة 28

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:23 صباحاً - أعلن مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي يقام سنويا في المغرب اختيار تركيا "ضيف شرف" الدورة الثامنة والعشرين التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتشهد تكريم عدد من نجوم الفن السابع.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن من بين المكرمين الممثلة المصرية غادة عادل والممثلة التركية فيلدان اتاسفير والمخرجة الإسبانية جوديت كوليل والمخرج المغربي حسن بنجلون والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.

وستعرف هذه الدورة أيضا تنظيم ندوات ثقافية من ضمنها ندوة "الرقمية، الأخلاقيات، الجماليات" تقدمها الناقدة وكاتبة السيناريو الجزائرية الفرنسية نادية مفلاح، بمشاركة الكاتبة يارا يانس والباحث محمد أولاد علا والناقد السينمائي والباحث طارق بن شعبان وأستاذ الدراسات السينمائية دافيد روش.

بالإضافة إلى مائدتين مستديرتين الأولى بعنوان "السينما المغربية اليوم: إمكانيات ومفارقات" والثانية عن المخرج الفرنسي جان لوك جودار بعنوان "جان لوك جودار.. صدى البحر المتوسط".

كما ينظم المهرجان أنشطة لفائدة طلبة معاهد السينما عن طريق تنظيم ورش تدريب تختتم بعرض حول السينما التونسية من تقديم السينمائي والجامعي التونسي طارق بن شعبان.

كما ينظم المهرجان أربعة عروض سينمائية لنزلاء السجن المحلي في تطوان بالإضافة إلى توقيع كتاب عن فيلم "أحداث بلا دلالة" للمخرج المغربي مصطفى الدرقاوي.