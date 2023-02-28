أوكرانيا: عجز الميزانية هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 38 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن شميكال قد أدلى بهذا التصريح بعد محادثات أجريت فى كييف مع وزيرة الخزانة الأمريكى جانيت يلين، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت الداعم المالى الأكبر بين جميع الشركاء خلال عام 2022.
وأشار المسئول الأوكرانى إلى أن هذه التمويلات قد خصصت لدعم القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية فى البلاد.
وأكد شميكال على أن الولايات المتحدة قد تعهدت بمنح أوكرانيا هذا العام 2023 أكثر من 10 مليارات دولار بحلول شهر سبتمبر المقبل.
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