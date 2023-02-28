المغرب: نقف مع حل الدولتين ونرفض استفزازات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وقال بوريطة فى تصريحات صحفية أدلى بها فى العاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات مع وزير التنمية الاجتماعية فى الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلانى، إن المغرب يقف مع "حل الدولتين"، أى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لها.

وأكد بوريطة دعم العاهل المغربى الملك محمد السادس للسلطة الفلسطينية، ولكل ما تقوم به للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وشدد بوريطة على أن "المغرب ضد كل ما من شأنه أن يقوض أفق هذا الحل، وضد الأعمال أحادية الجانب وضد سياسة الاستيطان، وكل الأعمال الاستفزازية التى يمكن أن تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى".

من جهة أخرى، أشار ناصر بوريطة إلى أنه ناقش خلال لقائه أحمد مجدلانى التعاون الثنائى بين المغرب وفلسطين فى كل المجالات، وفى مجال الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، معربا عن استعداد المغرب لوضع كل إمكانياته وتجربته رهن إشارة الإخوة فى فلسطين، وذلك فى إطار توجيهات العاهل المغربى بأن بلاده تقف إلى جانب الدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وقال بوريطة إن "الظروف اليوم فى المنطقة تحتاج نوعا من التعقل وخفض التصعيد، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته، بعيدا عن السياسات الأحادية الجانب وبعيدا عن الاستفزازات"، مضيفا أن "هذا الموقف عبر عنه المغرب بشكل واضح، إثر السياسات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، والتى تتضمن نوعا من تعزيز الاستيطان والاستفزازات، خاصة فى المسجد الأقصى".