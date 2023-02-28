القوات الأوكرانية: روسيا ضاعفت من السفن المنشرة في البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية- وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- لقد "تضاعف عدد سفن روسيا فى البحر الأسود. حاليًا، لا تزال 12 سفينة على مسافة آمنة من الساحل الذى تسيطر عليه أوكرانيا. ومن بينهم غواصتان حاملتا صواريخ على متنهما ثمانى صواريخ من طراز كاليبر وثلاث سفن إنزال كبيرة".

وأكد قائد الجنوب أن التهديد بشن هجمات صاروخية لا يزال قائما مع استمرار الروس فى عمليات الاستطلاع بحثا عن تكتيكات هجوم جديدة بالصواريخ.

وأشارت قيادة الجنوب إلى أنه على مدار اليوم كانت قوات روسيا تقصف المستوطنات السلمية على الضفة اليمنى لدنيبرو فى خيرسون وعدد من المجتمعات فى منطقة ميكولايف مقابل كينبورن سبيت.

وتم قصف خيرسون وأنتونيفكا حوالى 15 مرة بينما وصل القصف أيضًا إلى منطقة تشورنوبايفكا والمنطقة المائية لمصب دنيبرو-بوه ومجتمع أوتشاكيف الساحلي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.